Sparita dai radar delle trasmissioni Mediaset dopo la vittoria del GF Vip, Nikita Pelizon ha detto la sua su questa “esclusione”.

Ha vinto il GF Vip ma, a quanto pare, per adesso Nikita Pelizon non sembra destinata a nuove ospitate in tv come ci si sarebbe aspettato. Molti telespettatori e utenti social hanno notato come la trionfatrice della settima annata del programma non sia ancora apparsa in alcuna trasmissione Mediaset quasi come se dietro ci fosse una precisa volontà di “far dimenticare” questa edizione. La stessa ragazza, rispondendo ad alcune domande su Instagram dei fan, ha commentato la sua “sparizione” dalla tv.

Nikita Pelizon “sparita” dai programmi Mediaset: le parole

Nikita Pelizon

Come anticipato, diversi utenti social e, probabilmente, fan della fresca vincitrice del GF Vip, Nikita Pelizon, si sono resi conto che dal momento del trionfo al reality, nessun programma Mediaset l’ha invitata come ci si sarebbe attesi. In particolare, un utente Instagram, nel corso di un Q&A con la ragazza, ha domandato cosa ne pensasse della mancata ospitata a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

In tale ottica, pare evidente una certa amarezza da parte della ragazza: “Penso che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio bensì distinguere chi ha portato il trash e chi no”. Una risposta che fa comprendere come sia probabile che Mediaset abbia deciso di mettere da parte il reality che ha visto, in questa annata, andare in scena un’edizione parecchio movimentata e discussa.

Sono state, infatti, diverse le polemiche legate anche a temi pesanti e forti (basta ricordare il bullismo verso Marco Bellavia e le squalifiche dei vari Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro per atteggiamenti verso le rispettive fidanzate).

Insomma, staremo a vedere se questa assenza dalle trasmissioni verrà confermata anche col passare delle prossime settimane o meno.

Di seguito anche il recente post Instagram dell’influencer dopo il trionfo nel reality:

