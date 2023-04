L’attore Toni Servillo ha accusato un malore mentre si trovava sul palco dell’Odeon a Parigi ed è stato accompagnato subito in ospedale.

Un brutto spavento per Toni Servillo: l’attore avrebbe accusato un malore mentre era in scena con Le voci di Dante per la rassegna Passions italiennes a Parigi. A causa del malore l’attore sarebbe caduto e avrebbe urtato un leggio graffiandosi un orecchio. I soccorsi sarebbero stati immediati e, interrotto lo spettacolo, sarebbe stato portato all’ospedale Cochin per i dovuti controlli.

Toni Servillo

Toni Servillo: malore in scena a Parigi

Sono appena trascorse ore di grande apprensione per Toni Servillo, il celebre attore de La Grande Bellezza che ha accusato un malore mentre si trovava in scena a Parigi. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero state gravi e, dopo i dovuti controlli in ospedale, l’attore avrebbe fatto ritorno in hotel, mentre nella giornata di oggi dovrebbe rientrare in Italia.

Il pubblico del teatro Odeon (teatro in cui l’attore si stava esibendo) è rimasto sotto shock difronte all’accaduto e sembra che, una volta ripresosi, Servillo fosse disposto addirittura a riprendere lo spettacolo. I suoi assistenti lo avrebbero convinto a recarsi in ospedale e fortunatamente tutto si sarebbe risolto per il meglio per il celebre volto del cinema italiano.

