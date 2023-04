In apertura all’Isola dei Famosi 2023 Ilary Blasi ha stupito tutti con una frase riferita al suo ex marito, Francesco Totti.

Per un anno Ilary Blasi è stata lontana dal piccolo schermo e, ora che è tornata al timone dell’Isola dei Famosi, la conduttrice non ha perso occasione per fare un riferimento (neanche troppo velato) al suo ex marito, Francesco Totti. In inizio di puntata la conduttrice ha salutato il suo pubblico affermando:

“Vi avevo lasciato con un claim: tutto può cambiare. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più. Parlo di Nicola Savino che ci sta seguendo da casa. Ciao Nicola, questo è l’applauso dello studio dell’Isola dei famosi. Ti mando un bacio. So che ci stai guardando, ti voglio bene”, e ancora: “Ma si sa, per uno che va c’è sempre uno che arriva: Enrico Papi”.

Ilary Blasi: la frase su Totti all’Isola dei Famosi

Con la sua solita ironia la conduttrice Ilary Blasi ha fatto un chiaro riferimento al suo ex marito, Francesco Totti, durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023. La conduttrice negli ultimi giorni è stata ospite a Verissimo, dove ha apertamente ammesso di non essere ancora pronta a parlare della separazione.

L’annuncio del suo addio a Totti è giunto a luglio 2022 e ha tenuto l’Italia intera con il fiato sospeso. Oggi i due hanno entrambi nuovi partner e la conduttrice è uscita allo scoperto con l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Riproduzione riservata © 2023 - DG