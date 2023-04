Incontro speciale tra Fedez e Valerio Staffelli, noto inviato di Striscia la Notizia. Per il rapper è arrivato il Tapiro d’Oro. L’ennesimo.

Si torna a parlare dei Fedez e non solo per l’annuncio di queste ore riguardo l’uscita ufficiale della serie The Ferragnez 2, ma anche per il Tapiro d’Oro (l’ottavo) di Striscia la Notizia, che Valerio Staffelli, noto inviato del tg satirico, gli ha consegnato. Il motivo? Il recente viaggio pasquale a Dubai…

Fedez, altro Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia: il motivo

Fedez

Nella puntata di lunedì 17 aprile di Striscia la Notizia ci sarà spazio, come anticipato, anche per la consegna del Tapiro d’Oro a Fedez da parte dell’invitato del tg satirico Valerio Staffelli.

Il motivo è da ricercare nel recente viaggio del rapper, con tutta la famiglia a seguito, a Dubai. Il cantante aveva, infatti, parlato tempo fa di come non sarebbe più tornato in quei posti che aveva definito “una Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto”.

Intercettato dall’invitato di Striscia, il rapper ha risposto: “A Dubai per farmi perdonare da Chiara? Ho molto da farmi perdonare. Premetto che la coerenza non è una mia grandissima virtù”.

Parlando poi delle spese della coppia proprio durante il soggiorno a Dubai che sono state oggetto di critiche social e non solo: “Uno può spendere i propri soldi come vuole”.

Non manca anche un passaggio sui rumors di lite tra lui e Luis Sal con il quale da qualche tempo ha smesso di condurre il podcast Muschio Selvaggio: “In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che lui era in Francia per altri impegni ho preferito riprendere da solo. Per me è terapeutico. Mi aiuta parlare con altre persone”.

Di seguito anche un recente post Instagram di Striscia la Notizia che aveva parlato proprio del “caso” Dubai pochi giorni fa:

