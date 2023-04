Attraverso alcune stories su Instagram, Sophie Codegoni ha parlato della bimba in arrivo e di alcuni “problemi” durante le ecografie…

Sta per diventare mamma e non vede l’ora di baciare, abbracciare e accudire la sua piccola Celine. Stiamo parlando di Sophie Codegoni che in queste ore ha raccontato ai suoi fan su Instagram che la bimba in arrivo, in realtà, sia stata molto “antipatica”. Il motivo? Prima di oggi, nelle varie ecografie eseguite, non si era mai stati in grado di vederla in volto. Fino ad ora almeno…

Sophie Codegoni e le ecografie della bimba in arrivo

Sophie Codegoni

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno per diventare genitori della piccola Celine e in queste ore la futura mamma ha raccontato una cosa piuttosto particolare relativa alla sua gravidanza.

“Sono troppo curiosa dell’ecografia di oggi perché dovete sapere che Celine è super antipatica. In questi nove mesi non siamo mai riusciti a vedere completamente il suo visino”, ha raccontato la donna. “Una volta perché era girata o un’altra volta perché se lo copriva con la manina. Quindi adesso spero di vederla bene dato che sono al nono mese e quindi dev’essere cresciuta ancora un pochino rispetto all’ultima ecografia che ho fatto”.

Ironizzando poi con il futuro papà: “Però da queste ecografie, almeno una cosa siamo riusciti a capirla, che la simpatia l’ha presa tutta dal papà e non da me”.

Nelle stories successive al racconto, poi, ecco la bella news: “Musina”, ha aggiunto Sophie con tanto di volto in 3d della piccola. “Dall’ultima volta è cresciuta tantissimo. Ora è 2.5 kg ed è lunga 45.5 cm”.

A quanto pare, per la prima volta, la futura mamma è quindi riuscita a vedere il visino della sua piccola e anche a comprendere come, rispetto all’ultima ecografia, la bimba sia cresciuta notevolemente. Adesso non resta che attendere il momento giusto per rendere il quadretto di famiglia perfetto.

Di seguito anche un recente post Instagram della futura mamma:

