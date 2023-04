Pronti, si parte. Al via l’Isola dei Famosi con Corinne Clery che racconta cosa l’abbia spinta a partecipare e come si è preparata.

C’è anche Corinne Clery nel cast de L’Isola dei Famosi 2023 in partenza lunedì 17 aprile. La donna, parlando a TV, Sorrisi e Canzoni, ha raccontato il perché del suo “sì” al reality e anche in che modo si sia preparata dopo una iniziale paura per questa avventura in Honduras.

Corinne Clery pronta per L’Isola dei Famosi

Corinne Clery

Si parte subito dalla scelta di prendere parte al reality condotto da Ilary Blasi e da cosa l’abbia spinta adaccettare: “Che cosa mi ha convinta a partire? Varie cose a dire la verità. Amo il rischio, l’avventura, e mettermi in discussione. Mi sono convinta piano piano, dopo aver superato tante paure. Ovviamente mi mancheranno molte cose. I miei cani che vivono in simbiosi con me: dormire e svegliarmi con loro”, ha detto Corinne Clery.

La donna ha raccontato anche di essersi preparata a livello fisico per questa avventura anche se non come avrebbe voluto: “Mi sono allenata poco perché stavo lavorando, ma ho fatto una decina di lezioni di ginnastica e un po’ di yoga. Il mio maestro quando ha saputo che avrei partecipato all’Isola mi ha fatto fare il marine: sdraiati, alzati, fai qua, fai là… Ho provato tutto!”.

Parlando poi di un’altra esperienza simile all’Isola già vissuta da lei: “Il primo maggio del 1969 mio figlio aveva 2 mesi e sono partita per la Polinesia con lui e mio marito. È stato bellissimo vivere un anno nelle isole all’epoca completamente vergini. Al mio rientro in Italia mi aspetta la vita in mezzo alla natura, gli amici storici, i cani e le nipoti”.

Di seguito anche il post Instagram del programma con la conferma della partecipazione della donna come concorrente di queste edizione del reality:

