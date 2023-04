Tommaso Zorzi ha deciso di chiarire come starebbero davvero le cose tra lui e il suo ex, Tommaso Stanzani.

Di recente Tommaso Stanzani è stato ospite a Ciao Maschio, dove ha ammesso di provare ancora stima e amore per il suo ex, Tommaso Zorzi. In queste ore lo stesso ex vincitore del GF Vip ha fatto chiarezza in merito al loro rapporto, e ha precisato che, nonostante tra loro sia rimasto un grande affetto, condurrebbero vite separate. Zorzi si è scagliato anche contro le innumerevoli fake news circolate sul suo conto e su quello del ballerino.

“Più volte ho letto cose che mi riguardavano ai limiti del penale. Anche tutte le speculazioni che sono state fatte sulla mia relazione con Tommy, cose gravissime che sarebbero successe dietro la nostra rottura. E’ venuto al mio compleanno, ha rilasciato un’intervista in cui ha detto cose che ho apprezzato molto, molto carine e molto oneste. Quindi non capisco la voglia di parlare e gettare fango su due persone che hanno scelto di separare le proprie strade, pur volendosi molto bene“, ha affermato.

Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi: il rapporto con Tommaso Stanzani

Tommaso Zorzi ha ribadito il suo affetto e la sua stima verso Tommaso Stanzani, l’ex fidanzato rimasto suo amico (e che ha rivelato di provare ancora amore lui), con cui diversi mesi fa avrebbe deciso di prendere strade separate. A lungo si è vociferato che tra i due fossero in atto liti, dissapori o presunti tradimenti, ma l’ex vincitore del GF Vip ha chiarito che quelle in circolazione sarebbero state solamente fake news. In tanti sui social sognano un ritorno di fiamma tra i due, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

