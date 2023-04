Ilary Blasi ha commesso una gaffe durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi e, resasi conto dell’equivoco, è scoppiata a ridere.

Ilary Blasi ha commesso un altro scivolone in diretta tv all’Isola dei Famosi e dopo che nell’ultima edizione del reality aveva detto “patata” invece di “Palapa” ha affermato in diretta: “L’ho detto anche in un’intervista. A me i normodotati non piacciono”. Resasi conto della gaffe la conduttrice è scoppiata a ridere e si è corretta: “Non i normodotati, i normotipo”.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: gaffe all’Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha saputo conquistare il suo pubblico grazie alla sua spontaneità ma in diretta tv la conduttrice non è stata immune a qualche gaffe e nelle ultime ore ha fatto ridere il pubblico dello show per aver scambiato i “normodotati” con i “normotipo”. La conduttrice è tornata alla conduzione del reality show per la prima volta dopo il suo addio al marito Francesco Totti.

Sulla separazione ha preferito mantenere il massimo riserbo ma, in apertura di puntata, ha fatto un inaspettato riferimento alle ultime vicissitudini che hanno interessato la sua vita privata. In tanti sono curiosi di sapere se emergeranno nuovi dettagli sul suo addio al padre dei suoi figli.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG