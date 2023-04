Nei prossimi giorni Loredana Bertè dovrà subire un’operazione chirurgica e per questo le date del suo tour teatrale saranno rinviate.

In queste ore, attraverso una nota ufficiale diffusa attraverso i canali social di Loredana Bertè, lo staff della cantante ha fatto sapere che la celebre interprete musicale dovrà subire un’operazione chirurgica d’urgenza e, per questo, sarebbero saltate le date del suo tour teatrale (che non è ancora chiaro quando verranno recuperate).

“È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni. La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024”, si legge nella nota.

Loredana Bertè: operazione d’urgenza

La cantante Loredana Bertè dovrà sottoporsi nei prossimi giorni a un’operazione d’urgenza ma al momento non è chiaro per quale motivo né sono stati diffusi ulteriori dettagli in merito alle sue condizioni di salute.

Il 7 aprile la cantante avrebbe dovuto esibirsi nella prima data teatrale del suo tour a Sondrio, ma l’evento era stato rimandato per questioni logistiche e organizzative. Lo staff ha fatto sapere che il tour in questione potrebbe essere rinviato addirittura alla primavera 2024, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. Al momento Loredana Bertè non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda, e in tanti tra i suoi fan le stanno inviando i loro messaggi di calore attraverso i social.

