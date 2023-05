Tempo fa era diventata virale una teoria sulla maternità e paternità di Luna Marì, figlia di Belen e Antonino Spinalbese. Parla l’ex GF VIP.

Qualche tempo fa era diventata virale l’accusa, piuttosto azzardata, di una signora verso Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez riguardo alla reale paternità e soprattutto maternità di Luna Marì, la figlia dei due volti noti della tv. In queste ore, è stato l’ex GF Vip a replicare alla donna con un commento suoi social.

Antonino Spinalbese e la teoria su Luna Marì: le parole

Antonino Spinalbese

“Avete fatto un bell’investimento comprando gli ovociti di Tatiana asportati illegalmente nell’ospedale”, aveva detto una donna su Tik Tok accusando Spinalbese e Belen e affermando si essere lei, in realtà, la amdre di Luna Marì. “Solo grazie a quegli ovociti sei diventato famoso. La bambina sarà restituita alla vera madre biologica. Un bell’investimento con un guadagno sicuro. Una piccola schiva indifesa gratis che devi mantenere. Basta sfruttarla nei social”.

Un filmato che era parso fin da subito piuttosto bizzarro e che non aveva trovato alcun tipo di replica da parte dei diretti interessati. Ora, invece, è stato l’hairstylist a tornare sull’argomento e chiarire una volta per tutte: “Signora Maria, non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare ‘gli ovociti di Tatiana’?”.

Una frase scritta in un commento su Instagram e che, anche se non c’era palesemente bisogno, ha chiarito una volta per tutte questa vicenda davvero singolare. Da aggiungere che nel racconto della signora era stato sottolineato come la showgirl argentina fosse – a detta sua – un uomo. “Belen è un uomo non è nata donna, non ha utero e ovaie”. Per questa ragione, quindi, secondo quella teoria davvero strampalata, la modella e conduttrice e l’hairstylist, all’epoca, avrebbero comprato illegalmente gli ovociti per poi fare affidamento ad una madre surrogata “fingendo” la gravidanza.

Di seguito un post Instagram dell’ex gieffino con sua figlia:

