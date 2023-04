Colpo di scena direttamente da Buckingham Palace in vista dell’incoronazione di Re Carlo III. Il principe Harry sarà presente ma… da solo.

C’era grande attesa per sapere cosa sarebbe successo in vista dell’incoronazione di Re Carlo III da parte di Harry e Meghan Markle. Il secondogenito del Re ha confermato la sua presenza alla cerimonia ma non quella della moglie. La notizia è giunta in queste ore direttamente da Buckingham Palace.

Harry e Meghan separati per l’incoronazione di Re Carlo III

Meghan Markle e Harry

Era atteso per questi giorni l’annuncio della presenza o meno dell’intera Famiglia Reale nel giorno dell’incoronazione di Re Carlo III prevista per il prossimo 6 maggio. In tal senso, la notizia che giunge da Buckingham Palace è clamorosa e farà parlare a lungo.

Il principe Harry ha confermato la sua presenza in occasione della cerimonia ma, allo stesso tempo, ha annunciato l’assenza di sua moglie, Meghan. Stando alla versione ufficiale resa nota dai Reali inglesi, la Markle resterà negli Usa, dove i Sussex vivono fin dal 2020 dopo il traumatico strappo dalla famiglia reale britannica, per accudire i principini Archie, che proprio il 6 maggio compie 4 anni, e Lilibet Diana, che non ne ha ancora 2.

Da sottolineare come, nelle parole di Buckingham Palace, ci sia una sorta di gesto distensivo verso la coppia visto che i due bimbi di Harry, per la prima volta, sono stati denominati “principini”, cosa che non era mai accaduta prima d’ora.

