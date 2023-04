Dopo la fine del GF Vip, prosegue la storia tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Il ragazzo ha spiegato come vanno le cose.

In molti avevano messo in dubbio la loro relazione nata all’interno della Casa del GF Vip, eppure tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia le cose sembrano andare a gonfie vele anche dopo la fine del reality. A parlare della loro storia è stato il fratello di Guendalina nel corso di una chat room su Twitter con i fan degli “Incorvassi“.

Edoardo Tavassi e la storia con Micol: le parole

Su come vanno le cose dopo il GF, Edoardo Tavassi ha subito spiegato che il rientro in casa con Micol non era previsto ma che le cose stanno andando benissimo: “Mi piace tanto avere Micol in casa. Posso dire che tutte le cose che sognavo le sto facendo. Parlo del vedere un film insieme o lavare la macchina, gli aperitivi. Stiamo facendo molte cose io e lei, è difficile dopo tutti questi mesi avere un distacco, è diventata una dipendenza. Abbiamo voglia entrambi”.

E ancora parlando di alcuni momenti negativi vissuti al GF: “In casa, quando mi veniva l’ansia, dovevo immaginare cose belle: le cose belle che immaginavo erano momenti con Micol fuori il reality. Ora quei sogni si stanno realizzando, lei va d’accordo con i miei amici perché sono simili a me. Se a me piace una ragazza, piace anche a loro. La mentalità è simile. A me basta una connessione, un 65 pollici e Micol, e posso vivere la mia vita sereno senza tossicità”.

Parole al miele anche per la famiglia di Micol. In questo caso Tavassi ha avuto modo di dire che ha un ottimo rapporto con Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ma anche con i genitori della sua dolce metà.

Di seguito anche alcune delle parole del ragazzo condivise in un post Twitter di un utente che ha partecipato alla conversazione social:

Qualche estratto dallo space con Edo di oggi pomeriggio: (1)

