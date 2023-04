Aveva partecipato ad Amici e non si era più allontanata da quel team di professionisti diventati, poi, anche suoi colleghi. Oggi, però, Giordana Angi ha annunciato l’addio alla squadra e anche alla 21co, l’etichetta discografia legata al talent show che la cantautrice aveva fondato 4 anni fa insieme al collega Briga e a Gabriele Costanzo, figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Sui social, la lettera con i ringraziamenti e delle foto inedite.

“Ciao Amici e 21co, questi sono i miei ultimi giorni con voi. Siete stati la mia casa per quasi 4 anni. Mi avete aiutato a realizzare il mio sogno e io vi ho aiutati a realizzare i vostri. Questo è quello che mi ha reso così appassionata: il sogno”, ha esordito Giordana Angi nel suo post social.

“Ho vissuto molti momenti felici ma anche difficili. Ho imparato tanto ma vi ho anche dato tutto quello che avevo. Ho seguito ogni passaggio, dai casting alla finale. Ora è giunto il momento di pensare al mio futuro e di dedicare tutte le mie energie alla mia carriera. Al palco, alle mie canzoni, alla mia musica. Grazie a tutti. Vi ho amato e vi amerò ancora. Per sempre”.

Nel messaggio condiviso con i fan che ha ricevuto subito tantissimi commenti e like, sono state condivise anche diverse foto inedite con diversi momenti importanti vissuti dalla donna. Nell’ultima foto compare anche Maria De Filippi.

Di seguito anche il post Instagram della cantante:

