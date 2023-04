Anche Aida Yespica ha deciso di aprire un profilo OnlyFans e di far contenti i suoi tanti seguaci con contenuti privati e per adulti.

Ha scelto i suoi noti profili social per annunciare l’apertura di un profilo molto speciale su un’altra piattaforma. Parliamo di Aida Yespica che è sbarcata a tutti gli effetti su OnlyFans, il noto network con contenuti per adulti. La modella e attrice si è detta entusiasta di questa nuova esperienza lasciando sbalorditi i suoi ammiratori.

Aida Yespica apre profilo OnlyFans

Aida Yespica

L’annuncio che tanti suoi seguaci aspettavano è arrivato e sempre sia arrivato a seguito di una scommessa persa. Aida Yespica è sbarcata su OnlyFans e ha scelto di informare tutti i fan su Instagram con un post: “Ops, scommessa persa. Ci vediamo nell’altro social”. Il tutto con i cuoricini colorati che fanno riferimento al bianco e all’azzurro di OnlyFans appunto.

Seguendo le direttive della modella è quindi possibile arrivare al profilo sulla piattaforma di contenuti per adulti dove la donna ha scritto nella sua bio: “Entusiasta di poter condividere con voi la mia vita privata”.

I contenuti, ovviamente, sono a pagamento e per vederli bisogna pagare 25 dollari al mese. In tanti, su Instagram, hanno commentato la decisione della modella con grande entusiasmo sottolineandone la bellezza e come, senza dubbio, questa scelta le porterà anche su OnlyFans diverso seguito.

Al momento il profilo ha pochi contenuti ma già diversi “mi piace” a conferma che la donna sta iniziando col botto la nuova esperienza. A questo punto non resta che attendere i commenti di chi si abbonerà per capire se la venezuelana avrà avuto successo o meno. Molto probabile che sarà così anche a giudicare dalle prime sensazioni che possono essere percepite su Instagram.

Di seguito anche il post su Instagram della modella che annuncia l’apertura del profilo “sull’altro social”:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG