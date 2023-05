Fabrizio Corona ha svelato che sarebbe stato querelato dall’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e da suo marito Fedez.

Molto presto Fabrizio Corona dovrà tornare in tribunale e a quanto pare stavolta a sporgere querela contro di lui sarebbe stata la coppia più famosa dei social, ossia quella formata da Chiara Ferragni e Fedez. Lo stesso ex Re dei paparazzi in merito alla questione ha svelato:

“A fine maggio ho un processo a Milano perché Fedez e Chiara Ferragni mi hanno querelato e quindi sarò con loro in tribunale. Questo perché ho dato loro degli ebeti. Sì in una storia di Instagram, quando ero in bagno e ho tirato lo sciacquone”, ha detto.

Fabrizio Corona

Fabrizio Corona: la querela di Chiara Ferragni e Fedez

Fabrizio Corona dovrà vedersela in tribunale con Chiara Ferragni e Fedez, che lo hanno querelato per aver dato loro degli “ebeti” via social. La coppia non ha rotto il silenzio in merito alla questione ma alcuni mesi fa – mentre Belen era ospite del suo podcast Muschio Selvaggio – lo stesso Fedez le aveva sottolineato che a suo avviso Corona fosse ossessionato da lui.

L’ex Re dei paparazzi ha più volte lanciato scoop e illazioni sul conto del rapper e di sua moglie e in queste ore sui social ha affermato: “Io non entro nei dettagli che ho già una denuncia. Però è sparito Luis Sal dal podcast. Anche Striscia la Notizia ha cercato di capire. C’è qualcosa che non va. Il mio pensiero è che tra loro è successo qualcosa.”

