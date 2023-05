Federica Pellegrini ha svelato nel suo libro alcuni inaspettati retroscena sulla sua storia con Filippo Magnini.

Federica Pellegrini ha pubblicato il suo primo libro, Oro, e all’interno di esso ha deciso di raccontare la sua verità di ex atleta e di donna. La campionessa ha anche svelato i retroscena della sua storia fatta di alti e bassi con Filippo Magnini e di come in un’occasione avesse deciso di farlo pedinare da un paparazzo (per poi scoprire che lui si fosse visto di nascosto con una sua ex).

“Io avevo un amico paparazzo, l’ho chiamato e gli ho detto che secondo me Filippo stava combinando qualcosa a Pesaro. Gli ho detto seguilo, e se trovi qualcosa facci quello che vuoi. E lui l’ha beccato“, ha confessato la campionessa.

FEDERICA PELLEGRINI

Federica Pellegrini: le rivelazioni sulla storia con Filippo Magnini

Per la prima volta all’interno del suo libro Federica Pellegrini ha svelato dettagli e retroscena sulle sue passate storie d’amore con Filippo Magnini e Luca Marin. A La Repubblica la Divina ha anche rivelato che, se ci saranno reazioni da parte dei suoi due ex, probabilmente saranno pubbliche.

Al momento, nonostante il grande clamore fatto dalle sue rivelazioni (tra quelle legate alla sua bulimia a quelle sulle sue storie sentimentali) nessuno dei due diretti interessati ha rotto il silenzio in merito alla questione e in tanti si chiedono se lo faranno.

