Secondo i rumor in circolazione Nikita Pelizon, dopo la vittoria al GF Vip 7, sarebbe pronta a sbarcare all’Isola dei Famosi.

Nikita Pelizon sarà tra i nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi? L’indiscrezione (lanciata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica) è diventata sempre più insistente e i fan dell’influencer sono impazienti di sapere se davvero approderà in Honduras.

L’ex vincitrice del GF Vip avrebbe scelto di partecipare al programma per fare una sorpresa all’amica Helena Prestes, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Nikita Pelizon

Nikita Pelizon all’Isola dei Famosi: l’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione Nikita Pelizon – che dopo la sua vittoria al GF Vip non ha praticamente partecipato ad alcun programma tv – potrebbe approdare nelle prossime ore all’Isola dei Famosi dove ad attenderla, oltre ai naufraghi, vi sarà la sua amica Helena Prestes. Al momento non è dato sapere se la notizia sia vera e per quanto tempo l’ex gieffina resterà sull’isola.

Prima di lei è approdata in Honduras anche l’attrice Asia Argento, che ha deciso di fare una sorpresa a sua sorella Fiore (che a seguire si è ritirata anticipatamente dal programma). In tanti non vedono l’ora di sapere se e quando approderanno altri volti vip all’interno del reality show (visto che già numerosi naufraghi hanno lasciato anticipatamente il programma).

