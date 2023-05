Attraverso una diretta via social Fedez ha finalmente rotto il silenzio sulla sua presunta lite con Luis Sal.

Fedez e lo YouTuber Luis Sal hanno improvvisamente smesso di mostrarsi e di lavorare insieme al podcast Muschio Selvaggio. Finora entrambi non hanno fornito spiegazioni in merito alla questione ma nelle scorse ore, attraverso una diretta Instagram con i fan, Fedez ha dichiarato:

“Vorrei cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile (…) non posso parlarne, non per mia intenzione. Ho degli impegni lavorativi e voglio focalizzarmi su questo”, e ancora: “Sono ad un punto limite e ne avrei parlato prima così avrei evitato tutto questo scenario”.

Fedez

Fedez: la presunta lite con Luis Sal

Da tempo circolano voci in merito a una presunta lite tra Fedez e lo Youtuber Luis Sal, ma al momento il rapper continua a non proferire parola in merito all’argomento e come lui anche Luis, diventato in questi anni uno dei suoi migliori amici. In passato Fedez ha litigato anche con i suoi altri ex migliori amici, Fabio Rovazzi e J-Ax (con cui un anno fa ha fatto sapere di essersi riappacificato).

In tanti si chiedono se sul suo rapporto con Luis emergeranno ulteriori dettagli e se i due torneranno a lavorare insieme.

