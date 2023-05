Attraverso i social Luca Daffrè ha annunciato la fine della sua storia con Alessandra Somensi, che è stata la sua scelta a Uomini e Donne.

La liaison tra Luca Daffrè e Alessandra Somensi è durata quanto un batter di ciglia e nelle ultime ore, attraverso i social, lo stesso modello ed ex tronista ha annunciato che lui e l’ex corteggiatrice si sarebbero lasciati a pochi giorni dal momento della scelta a Uomini e Donne.

“Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna”, ha scritto nelle sue stories.

In tanti tra i fan di Luca Daffrè hanno appreso con stupore che la sua storia con l’ex corteggiatrice Alessandra sia naufragata in un nulla di fatto e in queste ore in tanti hanno chiesto ai due di fornire ulteriori delucidazioni via social. Stando a quanto svelato dal modello lui e Alessandra, una volta usciti dal programma, si sarebbero resi conto di non avere nulla in comune e questo avrebbe causato tra loro numerose incomprensioni.

“Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere”, ha dichiarato Luca nelle sue stories, e ancora: “La mia scelta è stata voluta e sentita, ma purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo”.

