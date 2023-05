Un momento di forte commozione a ‘È sempre mezzogiorno’ su Rai 1 con Antonella Clerici. La conduttrice ha mandato un pensiero speciale.

Amata proprio per il suo essere genuina e spontanea, Antonella Clerici si è confermata anche oggi una grandissima della tv e in generale una donna sempre molto attenta all’attualità non solo dello spettacolo ma dell’Italia intera. Eccola, infatti, in apertura del suo programma ‘È sempre mezzogiorno’ su Rai 1, cedere alla commozione mandando un messaggiodi solidarietà alle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna.

Antonella Clerici in lacrime in diretta

“Non conosco persona che non ami l’Emilia Romagna. Tenete botta, avanti sempre, fino all’ultimo”. Sono state queste le parole con cui la Clerici ha aperto ‘È sempre mezzogiorno’ questa mattina dedicando un pensiero alle vittime dell’alluvione che in queste ore, oltra ad aver distrutto case e fatto vittime, sta paralizzando tutta la zona.

“Penso che molti non avranno casa ora, hanno perso tutto. Gli albergatori erano pronti per la stagione, e invece…”, ha aggiunto prima di scoppiare praticamente a piangere. “Le immagini stringono il cuore, mi emoziono. Non ho mai nascosto che per la Romagna ho un amore pazzesco. Forse è anche l’età. Ma è un dolore pazzesco”.

Successivamente la conduttrice è andata avanti presentando lo chef emiliano Daniele Persegani che ha detto: “Noi dell’Emilia Romagna non abbiamo paura di lavorare, di sporcarci le mani, basta che ci date la possibilità”.

Di seguito anche alcune immagini condivise in un post Twitter del momento di forte commozione da parte della conduttrice:

