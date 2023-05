Sono ore drammatiche a causa dell’alluvione in Emilia Romagna. Tantissimi Vip dello spettacolo stanno mostrando grande solidarieta.

Al momento si conterebbero oltre 20 mila sfollati a causa dell’alluvione in Emilia Romagna e, purtroppo, anche 9 morti. Numeri che potrebbe anche aumentare e che stanno mettendo grande tristezza a tutta l’Italia. Molti personaggi della tv e in generale dello spettacolo stanno mostrando grande solidarietà tra messaggi pubblici nei Tg e sui social. Andiamo a vederne alcuni molto sentiti.

Alluvione in Emilia Romagna: la solidarietà dei Vip

Fiorello

Tra i volti famosi che hanno voluto mandare un pensiero alle vittime in Emilia c’è stato Fiorello che, in diretta dal Glass studio di Viva Rai 2, ha dedicato un momento con un applauso: “Consentitemi di fare un applauso, un pensiero, agli amici dell’Emilia-Romagna e delle Marche che stanno passando un momento non bello”.

Non è mancato un pensiero di Simona Ventura che si è detta “in lacrime” per la sua Emilia Romagna condividendo delle immagini terribili in alcuni post Instagram. Lo stesso contenuto della presentatrice ha visto Iva Zanicchi lasciare un commento: “Gli artisti hanno il cuore grande lo dimostreremo aiutando l’Emilia Romagna”.

Moltissimi i cantanti davvero vicini all’Emilia. Non solo il messaggio di Laura Pausini preoccupata per sua figlia, sono arrivati anche quelli di Vasco Rossi e Ligabue. Il primo ha scritto su Instagram: “Sono vicino a tutte le persone colpite da questa terribile alluvione… Emilia-Romagna”, il tutto con un cuore e una emoticon per far forza. Il secondo, invece, in una storia ha scritto: “Situazione terribile, spaventosa. Il mio abbraccio ai cari delle vittime”.

