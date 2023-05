Non è mancato un momento piuttosto particolare tra Chiara Ferragni e Fedez durante la presentazione di The Ferragnez 2. Il video.

Tirati a lucido per la prima di The Ferragnez 2, Chiara Ferragni e Fedez hanno presentato la seconda serie dedicata alla loro famiglia. Tra i vari aneddoti e le risate, non è, però, mancato anche un momento di forte imbarazzo o almeno questa è stata l’impressione di tanti. Tutta colpa di una domanda che, sul palco, Katia Follesa, presentatrice dell’evento, ha rivolto alla coppia.

Gelo tra Chiara Ferragni e Fedez: la domanda scomoda

Chiara Ferragni – Fedez

La serata si è aperta subito con un ringraziamento ai presenti: “Grazie a tutti per essere qui”, ha detto l’influencer sul palco visibilmente emozionata mentre teneva la mano del marito. Con la coppia anche Marina Di Guardo, madre di Chiara, e le sorelle, Valentina e Francesca, accompagnata dal fidanzato Riccardo Nicoletti.

A dirigere, diciamo così, la serata, è stata Katia Follesa, che tra i vari compiti aveva quello di domandare a Chiara e Fedez alcune curiosità. Proprio un quesito, però, ha generato dell’imbarazzo tra marito e moglie.

“The Ferragnez ha rafforzato il vostro rapporto?”, ha chiesto la Follesa ai due. Dopo qualche istante di riflessione durante cui la coppia si è guardata in faccia, ecco Chiara prendere per prima la parola: “Sì… Per me sì”. Federico, dal canto suo, ha detto: “L’ha rafforzato?”. “Poi tu dai il tuo parere…”, ha aggiunto ancora Chiara rivolgendosi al rapper. Poi, entrambi, hanno concordato sul fatto che la serie abbia dato forza al loro rapporto.

Per fortuna la Follesa ha ironizzato: “C’è una battle in corso”. Inevitabile, però, che l’accaduto faccia (almeno un po’) parlare…

Di seguito anche il post su Tik Tok con la domanda e la reazione dei Ferragnez:

