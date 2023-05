Cosa avrà voluto dire Belen Rodriguez con le sue recenti stories Instagram? Di nuovo aria di crisi con Stefano De Martino?

Si parla molto spesso della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e ogni dichiarazione, post social o altro viene interpretato come qualcosa di positivo o negativo per la loro relazione. L’ultima storia Instagram dell’argentina, sembra far pensare ad una nuova aria di crisi tra i due. La foto scelta, infatti, non sarebbe casuale…

Belen Rodriguez, la foto e la presunta crisi con Stefano De Martino

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Sebbene non sia certo facile interpretare i messaggi delle persone, specialmente quando si tratta della showgirl, nelle ultime ore la donna potrebbe aver dato un chiaro segnale che qualcosa non vada proprio a gonfie vele con il ballerino e conduttore tv.

L’argentina ha postato tra le stories Instagram la foto del libro che sta leggendo in questi giorni: ‘Gli amori difficili’ di Italo Calvino.

Già di per sé il titolo farebbe pensare a qualche riflessione riguardo la sua storia d’amore. Ancora di più se si va ad analizzare appunto di cosa parla ‘Gli amori difficili’ di Italo Calvino. Si tratta, infatti, di una raccolta di quindici novelle scritte fra il 1949 e il 1967 con tema dominante l’amore e la difficoltà di comunicazione.

In tal senso, le domande sembrano legittime. Staremo a vedere se Belen e Stefano rispediranno ai mittenti ogni rumors negativo sulla loro relazione.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’argentina che ha lasciato tutti senza fiato per la sua bellezza:

