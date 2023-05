Continuano “i dispetti” dopo la separazione tra Shakira e Piqué. Sembra che la cantante si sia mossa alle spalle dell’ex marito…

Sono passati ormai diversi mesi dalla separazione molto turbolenta e senza esclusione di colpi tra Shakira, nota cantante, e Gerard Piqué, storico ex calciatore di Spagna e Barcellona. Tra i due sono andate in scena numerose frecciate, a parole e non solo. Nelle ultime ore, però, pare che la “guerra” sia ricominicata. Tutta colpa del nuovo brano dell’artista che ha scelto di girare un video in cui compaiono anche i figli…

Shakira, nuovo “affronto” a Piqué

Shakira e Gerard Piqué

“PIQUÈ NON SAPEVA CHE I FIGLI ERANO NEL VIDEOCLIP DELL’ULTIMO SINGOLO DI SHAKIRA?”, questa la domanda che si pone ‘Chi‘ su Instagram a proposito di quella che sarebbe una nuova battaglia tra i due ex coniugi.

“Un nuovo “drama” aleggia sulla ex coppia Shakira-Piqué. È uscito infatti il nuovo singolo della cantante (che a quanto pare sta recuperando tutti gli anni di inattività in cui come ha detto lei stessa si era dedicata alla famiglia) e nel videoclip di “ACRÓSTICO”, brano in cui mette a nudo emozioni crude e vulnerabili, appaiono anche i figli avuto da Gerard Piqué. Il calciatore, però, lo ha saputo solo quando è uscito il video a cose fatte e non avrebbe affatto preso bene la decisione…”, ha spiegato il settimanale.

Sarà davvero così? Certo è che la quiete tra i due pare proprio non esserci ancora. Staremo a vedere se l’ex giocatore risponderà a tali rumors e, nel caso in qui l’indiscrezione fosse vera, se agirà di conseguenza con l’ex moglie.

Di seguito anche il post Instagram di Chi con i dubbi sulla vicenda:

