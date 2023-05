Compleanno con diverse sorprese per Elettra Lamborghini che ha ricevuto un regalo molto speciale e costoso dal marito Afrojack.

Aveva annunciato una sorpresa per i suoi fan nel giorno del suo compleanno e Elettra Lamborghini ha mantenuto la parola data. Quasi come “premio”, la stessa ereditiera e cantante è stata “ben ricompensata” dal marito Afrojack che l’ha stupita con un dono davvero unico e… costoso.

Elettra Lamborghini e il regalo del marito Afrojack

“Buon compleanno al mio sole, la mia adorabile moglie”, ha scritto Afrojack facendo gli auguri alla bella Elettra nel giorno del suo 29esimo compleanno.

Dal canto suo, la cantante ha subito replicato: “Sei il mio regalo preferito in assoluto. Ti amo più di ogni altra cosa al mondo”.

Ma poteva finire qui il compleanno dell’ereditiera? Assolutamente no. Infatti, non solo la donna ha annunciato a tutti l’uscita del suo nuovo album prevista per il 2 giugno ma successivamente, nelle stories Instagram, ha anche mostrato il regalo ricevuto dal marito.

Il famoso DJ e produttore, infatti, ha deciso di fare le cose in grande e le ha donato un auto di lusso. Per non essere scontati, ecco arrivare nel garage della donna una splendida Audi R8: “Il regalo di mio marito”, ha detto Elettra su di giri. E ancora: “Un pazzo”.

Il tutto con le foto della vettura e le varie emoticon dei cuori a conferma di come è rimasta assolutamente colpita in positivo dal gesto della sua dolce metà.

Di seguito anche un recente post Instagram della cantante con l’annuncio per il nuovo album arrivato proprio nel giorno del compleanno:

