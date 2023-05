Attraverso i social Simona Ventura ha espresso la sua preoccupazione per l’Emilia Romagna, colpita dalla violenta alluvione delle ultime ore.

Simona Ventura: il messaggio per l’Emilia Romagna

Attraverso i social Simona Ventura ha espresso la sua preoccupazione per le violente condizioni climatiche che hanno colpito in queste ore l’Emilia Romagna, causando già alcuni morti. La conduttrice attraverso i social si è anche mostrata mentre guidava su una strada allagata e ha gridato: “Voglio andare a casa, ho paura”.

La sua scelta di mettersi in auto è stata fortemente criticata dagli utenti in rete e qualcuno le ha scritto: “Da stamattina che raccomandano di non mettersi in auto… di lavorare da casa… negozi, scuole, centri anziani chiusi… inoltre riesci pure a fare video…”, e ancora: “Ma cosa uscite di casa lo hanno detto in tutte le lingue”.

