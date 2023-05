Il 7 luglio a Roma Rosanna Lambertucci convolerà a nozze per la terza volta con il (più) giovane compagno, Mario Di Cosmo.

“A darmi una spinta fortemente motivazionale è stato mio fratello Alberto, la scorsa estate. Pochi giorni prima della sua tragica scomparsa mi ha detto: ‘Rosanna, sposa Mario perché ti vuole bene. Non avere timore e non distruggere il futuro per la paura di non voler dare dolori a quello che è stato il tuo passato'”, ha confessato a Chi la conduttrice 77enne.

Con uno speciale servizio di Chi la conduttrice Rosanna Lambertucci ha svelato pubblicamente di essere pronta a convolare a nozze per la terza volta. A spingere la conduttrice a compiere il grande passo sarebbe stato suo fratello, scomparso tragicamente un anno fa.

In passato la conduttrice è stata sposata con Alberto Amodei (padre di sua figlia Angelica). I suoi testimoni di nozze saranno i due amici Eleonora Daniele e Giulio Tassoni, e il ricevimento si svolgerà il 7 luglio a Palazzo Brancaccio.

