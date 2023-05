Paola Barale ha confessato quali sarebbero stati gli attacchi da lei ricevuti a seguito dell’uscita del suo libro.

All’interno del suo libro, Non è poi la fine del mondo, Paola Barale ha confessato per la prima volta alcuni dettagli sulla sua vita privata e sulla sua decisione d’interrompere una gravidanza da lei scoperta in passato. In seguito alla sua confessione la showgirl ha dichiarato al settimanale Chi:

“Una l’altro giorno mi ha scritto che io uccido i figli”, e ancora: “Neanche commento. Questo per dire che sapevo che ci sarebbero state le critiche, ma so anche che questi sono argomenti dei quali è più scabroso non parlare”.

Paola Barale: lo sfogo e le accuse

Paola Barale ha confessato pubblicamente di aver scelto di sottoporsi a un’interruzione volontaria di gravidanza dopo che avrebbe scoperto di essere rimasta incinta a seguito di una relazione cominciata da un solo mese (non è dato sapere con chi).

“Non avevo nessuna garanzia che sarebbe durata. E anche se non ho nulla contro le mamme single, non era quello che volevo per me in quel momento”, ha dichiarato al settimanale F la showgirl, che ha confessato anche di aver scelto consapevolmente di non avere figli. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

