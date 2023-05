Sembra essere avvenuto un drammatico incidente in auto per Harry e Meghan mentre erano inseguiti da un paparazzo.

Arrivano notizie ancora incerte ma che sembrano essere molto gravi per quanto riguarda il Principe Harry e Meghan Markle. I due sarebbero stati vittime di un incidente stradale nel quale sarebbe rimasta coinvolta anche la madre di lei. Pare che la coppia fosse inseguita dai paparazzi.

Harry e Meghan, grave incidente in auto

Meghan Markle e Harry

Il principe Harry e Meghan Markle sarebbero stati coinvolti in un drammatico incidente d’auto. Il loro portavoce, come riportato da SkyTg24 ,ha rivelato la dinamica, spiegando che i due erano inseguiti dai paparazzi. La coppia si sarebbe schiantata con la propria vettura e sull’auto era presente anche la madre della ragazza.

“Questo incessante inseguimento, durato oltre due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto sulla strada, pedoni e due agenti del dipartimento di polizia di New York”, le parole del portavoce.

Anche l’Ansa riprende la notizia citando il The Independent che descrive quanto accaduto come un “inseguimento” in auto con un effetto “quasi catastrofico”. Il tutto sarebbe avvenuto a New York martedì sera quando la coppia si trovava ad una premiazione della duchessa di Sussex.

Al momento non si hanno ulteriori informazioni riguardo le condizioni di salute di tutte le persone coinvolte né, tantomeno, i dettagli della dinamica. La speranza è che possano stare bene e che presto ci possano essere notizie ufficiali da parte dei diretti interessati.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dei due:

