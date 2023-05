Dopo aver vinto Amici, Mattia Zenzola si porterà a casa anche un bel montepremi in denaro. Ecco come ha deciso di spenderlo.

Forse un po’ a sorpresa. Mattia Zenzola ha trionfato nell’ultima edizione di Amici. Il ballerino ha vinto la finalissima giocandosi il successo con Angelina Mango, cantante. Alla fine, però, anche grazie al televoto, è stato il danzatore ad alzare la Coppa e portare a casa un bel montepremi. Proprio l’ingente somma di denaro gli permetterà di investire sul proprio futuro e non solo. Zenzola ha rivelato come intende spendere i soldi vinti.

Mattia Zenzola: come spenderà il montepremi di Amici

“Questa vittoria vale tanto anche per il percorso che ho fatto per arrivarci, un percorso duro e dolorante nel vero senso della parola. Ho sofferto tanto ma ho saputo andare avanti, mi continuavo a ripetere di non mollare… quello che è successo un anno fa rende la vittoria ancora più bella, guardo la coppa e sotto vedo tutti i mattoncini, tanti, piccolini, che mi hanno portato a questo risultato”, ha detto il ballerino al Corriere della Sera sulla sua vittoria e sul percorso fatto.

Risultato che lo ha portato, come abbiamo anticipato e come è noto, non solo a vincere Amici ma anche a portarsi a casa una ingente somma di denaro. Si parla di ben 150 mila euro di montepremi a cui vanno aggiunti i 7000 del premio Marlù dato a tutti i finalisti.

Ma come spenderà questo denaro Zenzola? La risposta l’ha data già nel corso della finale: “Voglio ripagare degli sforzi i miei genitori. Penso che dividerò tutto in parti uguali, una parte a me e una a loro”, aveva detto nella serata della vittoria.

A Fanpage ha ribadito: “I soldi verranno divisi, il pensiero di poter riuscire finalmente a ripagare i miei genitori è qualcosa di stupendo. Il pensiero di poter dare qualcosa a loro mi rende felice. Quindi in parte sono per loro, per quello che hanno fatto per me. La restante parte la metterò da parte per investirla nel mio sogno, in quello che voglio fare”.

