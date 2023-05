Non sempre facile il rapporto con Al Bano “per colpa” di Romina Power. Questo sembra venir fuori dalle recenti parole di Loredana Lecciso.

In vista degli imminenti 80 anni di Al Bano, Loredana Lecciso, attuale compagna dell’artista, ha rilasciato una interessante intervista a Novella 2000 dove la donna ha raccontato diversi aspetti inediti della vita con il cantante e ha anche fatto chiarezza sul come Romina Power abbia influenzato tale rapporto nel corso degli anni.

Loredana Lecciso, il rapporto con Al Bano e la presenza di Romina Power

Al Bano Loredana Lecciso

Al Bano, come noto, nella sua vita ha amato molto Romina Power prima e Loredana Lecciso poi. E proprio una delle domande poste a quest’ultima nell’intervista è stata in riferimento alla possibile influenza della Power nella loro vita di coppia.

“Sono trascorsi tanti anni e da grande dai meno peso ai fatti che si raccontano. La verità è che sono passati 23 anni e Al Bano ed io siamo ancora una coppia. Ovviamente ingerenze terze non fanno piacere, sarei ipocrita se non lo dicessi, ma se siamo qui vuol dire che ho avuto la forza per vivere le cose così come sono andate”, ha ammesso la Lecciso.

Tornando solo al rapporto con il cantante di Cellino San Marco, ecco anche un passaggio sul come i due si siano concosciuti e, successivamente, anche sull’ipotesi matrimonio.

“Accompagnavamo i nostri figli allo stesso istituto di suore, ero separata da poco avevo una bambina piccola e anche lui era separato. Eravamo due persone libere, con dei rapporti alle spalle, ci siamo incontrati, sono passati più di vent’anni da quel giorno”.

E in chiave nozze: “In passato è qualcosa che ho considerato, ma poi siamo andati oltre. Crediamo nel matrimonio, ma io credo più nelle intenzioni, quelle vere, noi ci scegliamo senza vincoli, ogni giorno e il matrimonio adesso non cambierebbe nulla è come se fossimo sposati da tempo”.

Di seguito anche un simpato recente post social della coppia:

Riproduzione riservata © 2023 - DG