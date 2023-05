Potrebbe esserci un ritorno a Uomini e Donne. L’ex corteggiatore ha lasciato la porta aperta ad un nuovo approdo nello show.

Era corteggiatore a Uomini e Donne nel trono classico di Nicole Santinelli ma la scelta della tronista non è stata a suo favore, parliamo di Andrea Foriglio che, a quanto pare, nonostante la delusione ancora bella calda in testa e nel cuore, potrebbe fare ritorno nello show per Roberta Di Padua, donna del trono over…

Uomini e Donne, Andrea torna per Roberta Di Padua?

“Fino all’ultimo non mi aspettavo un epilogo del genere. Fa ancora male perché è stato qualcosa di inaspettato”. Sono queste le parole al portale di Lollo Magazine del corteggiatore Andrea a proposito della mancata scelta nei suoi confronti di parte di Nicole che, invece, ha optato per uscire dal programma con Carlo.

Eppure, l’esperienza dell’ex corteggiatore a Uomini e Donne potrebbe non essere finita. Infatti, facendo riferimento alla donna che aveva mostrato interesse per lui, ovvero Roberta Di Padua del trono over, il ragazzo ha detto: “Posso dirti che una mia filosofia di vita in generale è: mai dire mai!”.

Per ora, però, il ragazzo non ci pensa come non pensa all’ipotesi trono: “In questo momento non voglio pensarci, sto metabolizzando tutti e quattro i mesi e tutto quello che è successo. Voglio soltanto godermi l’estate”.

Insomma, al momento non è previsto nei suoi pensieri un ritorno o un trono ma l’idea potrebbe almeno “stuzzicarlo” visto che non si preclude nulla…

