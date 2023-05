Dopo aver abbandonato L’Isola dei Famosi, Marco Predolin ha raccontato i motivi del suo addio e ha dato i voti ai vari naufraghi.

Torna a parlare Marco Predolin e lo fa a Novella 2000 durante un’intervista durante la quale ha raccontato alcuni dettagli sul suo addio all’Isola dei Famosi ma soprattutto ha commentato dando i suoi voti ai vari naufraghi ancora presenti in Honduras.

Marco Predolin, le pagelle ai naufraghi dell’Isola

Si parte dall’addio all’Isola dovuto a motivi di salute. Predolin, in tal senso, ha spiegato: “I miei esami del sangue hanno rivelato valori sballati per via della malnutrizione, così i medici hanno suggerito alla produzione di sospendermi dal gioco. Mi sto pian piano ristabilendo”.

Quando arriva l’argomento concorrenti, il volto tv, che tra l’altro sembra intenzionato a prendersi una pausa dal piccolo schermo, ha detto: “Per quello che mi ha fatto, a Corinne Cléry do 5. Fiore Argento, avendomi votato ingiustamente, non arriva alla sufficienza. Helena Prestes, personaggio che porta avanti in modo becero la propria voglia di apparire, è il concorrente che mi piace meno, perciò 3”.

“Le valutazioni calano per Andrea Lo Cicero, che a dispetto dei suoi trascorsi di atleta dimostra di non saper condurre un gioco di squadra senza proporsi quale capo assoluto. Non arriva alla sufficienza: 5”.

Voto positivo poi per Cristina Scuccia mentre meno per Cecchi Paone (8 da solo e 5 di coppia).

Infine un parere sulla tv di oggi dalla quale, come anticipato, sembra intenzionato ad allontanarsi: “L’Isola è stata la mia ultima esperienza televisiva. La telecamera mi infonde una tensione con la quale non voglio più confrontarmi. Disapprovo la tv di oggi, fatta di aggressioni verbali, battibecchi, polemiche e volgarità, dinamiche nelle quali in passato mi è capitato di trovarmi coinvolto”.

Di seguito anche un recente post Instagram che riguarda l’Isola e la Prestes in particolare:

