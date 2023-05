Ha deciso di condividere un particolare messaggio sui social Giuseppe Giofrè mettendo “nei guai” un volto noto…

Lo abbiamo visto protagonista tra i giudici del Serale di Amici ma Giuseppe Giofrè continua a far notizia. Non solo per i rumors “amorosi” recenti ma anche per un particolare messaggio vocale ricevuto da un volto noto che il ballerino ha deciso di condividere pubblicamente su Instagram…

Giuseppe Giofrè e il messaggio: “Vuoi una scenata di gelosia?”

Giuseppe Giofrè

Se durante il Serale di Amici Giofrè e gli altri giudici hanno dato spettacolo scherzando spesso tra loro, ecco che anche a talent concluso le cose non sembrano essere cambiate. Infatti, il ballerino ha reso pubblico un messaggio audio che gli ha inviato prpprio Cristiano Malgioglio.

Il contenuto del vocale? Una vera scenata di “gelosia”.

Nelle stories Instagram di Giuseppe, ecco la schermata del telefono, il paloriere taggato con tanto di precedente chiamata persa. Nell’audio si sente Malgioglio dire: “Beh io non capisco, io ti chiamo disperatamente ma si può sapere dove sei? A cosa serve il cellulare se non rispondete mai? Spiegami a cosa ti serve avere il cellulare! A fotografarti? A farti vedere che sei bello? Dimmi che cosa fai! Vuoi ti faccio una scenata di gelosia? Ecco io sono in mezzo alla strada che sto urlando e tutta le gente mi sta guardando, sei felice? Io no!”.

Il tono sembra serio, per quanto possa essere “serio” il buon Cristiano parlando in questi termini.

Nelle stories successive non ci sono stati ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. Al momento, quindi, non sappiamo né quale sia stata la replica del ballerino una volta ascoltato il messaggio, né se Malgioglio si sia tranquillizzato dopo il curioso sfogo.

Già in precedenza, durante l’esperienza ad Amici, i due si erano stuzzicati confermando come fosse nata una bella amicizia.

Di seguito, invece, un recente post Instagram del ballerino:

Riproduzione riservata © 2023 - DG