Dopo un percorso non lunghissimo a Uomini e Donne, Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta tra i corteggiatori Carlo e Andrea.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì 12 maggio è andata in scena la scelta di Nicole Santinelli. La tronista doveva decidere tra i due corteggiatori Carlo e Andrea e alla fine, anche con un po’ di stupore da parte dei presenti, ha optato per una decisione arrivata dopo la visione delle ultime esterne molto emozionanti.

Uomini e Donne, la scelta di Nicole Santinelli

Entrata in studio raggiante e con un abito spettacolare, la tronista di Uomini e Donne Nicole Santinelli ha fatto la sua scelta. La ragazza ha fatto le ultime due esterne (tre per la verità in quanto Carlo le ha fatto una sorpresa) e poi si è decisa ad uscire definitivamente con uno dei due.

Dopo aver fatto uscire i due corteggiatori, la tronista ha chiamato prima Andrea e gli ha comunicato che non era lui la scelta nonostante all’inizio, per stessa ammissione della ragazza, era stato lui a colpirla di più.

Ben diverso il discorso per Carlo che, visibilmente emozionato quando la tronista parlava, è stato scelto e, alla fine, si è lasciato andare ad un bellissimo bacio.

Nicole ha quindi scelto Carlo tra gli applausi del pubblico. Particolare l’atteggiamento della “non scelta”. Andrea, infatti, ha reagito in modo piuttosto freddo tanto da far pensare di non essere poi così interessato.

Ad ogni modo la nuova coppia è uscita felice tra sorrisi e abbracci dando vita ad un bellissimo momento.

