Si torna a parlare del “triangolo” Elenoire Ferruzzi, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Una lite e non solo in queste ultime ore…

La festa di compleanno di Alfonso Signorini celebrata nelle ultime ore ha riportato delle tensioni tra alcuni ex concorrenti del GF Vip. In particolare tra Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli che hanno avuto una lite, per altro ben documentata via social. Il motivo? Daniele Dal Moro…

Elenoire Ferruzzi, la lite con Oriana e il rapporto con Daniele

Elenoire Ferruzzi

A fare chiarezza su quanto accaduto è stato a Fanpage.it la stessa Ferruzzi. “La lite con Oriana? Era stato Alfonso Signorini a chiamarmi per partecipare al taglio della torta, visto che in quel momento ero fuori dal locale. Quando mi sono messa davanti, quelli che erano dietro si sono simpaticamente lamentati che li coprissi tutti. In quell’istante arriva Oriana da sotto – dico “da sotto” perché mi arriva al seno -, mi spinge e dice con arroganza ‘Allora mi metto io davanti’. Per questo le ho risposto ‘Ma dove vuoi andare che sei una nana?”.

E ancora: “Lei si è scaldata ma stavo scherzando, non cercavo la lite. Mi ha detto che le leccavo il sedere fino a due giorni fa, cosa non vera. La signorina dimentica che sono entrata nella Casa del GF Vip prima di lei”.

Le scintille tra le due dipendono da alcune parole della Ferruzzi su Daniele Dal Moro, attuale compagno della Marzoli. Sulla coppia, però, Elenoire non sembra molto convinta: “Non sono mai stati insieme. I servizi fotografici fanno comodo a tutti. È ovvio che sia una storia falsa, sono escamotage per andare avanti. A Daniele, checché ne dica, piace questo mondo. Credo invece che Oriana sia molto presa, vista anche la reazione di ieri che è quella di una donna gelosa. Ma lui non lo è, lo conosco. Oriana non è il tipo di donna che può piacergli”.

Di seguito anche un post Twitter di un utente con la lite:

elenoire“amore dovete essere coperte”

oriana“vado avanti io”

elenoire “ma dove vuoi andare che sei una nana”

oriana”non rispondo meglio mi leccavi il sedere fino a due giorni fa”

elenoire “ma chi ti ha cagata”

oriana “amore tu io torno dal mio fidanzato”



pic.twitter.com/uFiIkpFIvH — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠 🐉 (@ruffi4no) May 11, 2023

