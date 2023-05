Salta la partecipazione a Ciao Darwin di Giulia Salemi che sembrava pronta per il programma. “Colpa” di Alfonso Signorini…

Cosa sta succedendo tra Giulia Salemi, Sonia Bruganelli e Ciao Darwin? Sembra proprio che ci sia dell’astio a causa di un appuntamento saltato da parte dell’influencer. La ragazza avrebbe dovuto partecipare alle registrazioni di una puntata come rappresentate di una categoria (come da format del programma) ma pare che abbia dato forfait poche ore prima dell’evento per “colpa” della festa di compleanno di Alfonso Signorini…

Giulia Salemi e Ciao Darwin: cosa è successo

Giulia Salemi

Come anticipato, pare proprio che la giovane Giulia avrebbe dovuto prendere parte al programma Ciao Darwin, condotto e creato da Paolo Bonolis, per rappresentare una determinata categoria. Alla fine, però, la trasmissione ha annunciato Soleil Sorge al suo posto, nonostante in principio la ragazza si era detta impegnata per la data della registrazione della puntata.

The Pipol Gossip ha però spiegato nel dettaglio cosa sia realmente accaduto e ha fatto chiarezza.

Pare che la Salemi abbia dichiarato di non sentirsela di stare a capo di una categoria per contrastare un’altra nonostante la grande opportunità di essere presente ad un importante programma come Ciao Darwin.

La verità, però, sarebbe un’altra e c’entrerebbe la festa di Alfonso Signorini delle scorse ore: “Pochi giorni prima del passo falso con il team di Ciao Darwin, era apparsa sui social garantendo la sua presenza alla festa. Ed ecco il patatrac di chi non sa valorizzare la parola rispetto. Bastava semplicemente dire la verità: ‘Preferisco vedere gli ex gieffini con il mio Pier’. E amen”.

Di seguito anche il post Instagram con le parole di Pipol Gossip:

