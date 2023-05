C’è la pubblicazione di nozze: Annalisa si sposa. La cantante sembra essere prossima al grande passo col suo compagno…

Annalisa Scarrone si sposa. Salvo casi di omonima, sembra proprio che la nota cantante ex volto di Amici sia pronta al grande passo. Il futuro marito si chiamerebbe Francesco Muglia. In queste ore è stata anche resa nota la pubblicazione di nozze…

Sembra proprio che Annalisa possa presto convolare a nozze. Le voci che si rincorrono da giorni sarebbero state confermate in queste ore dato che sui social sta circolando la pubblicazione di matrimonio della cantante.

La ragazza, ex volto di Amici, è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata e la notizia delle nozze arriva quasi come un fulmine a ciel sereno dato che molti, compresi suoi fan, neanche sapevano che fosse fidanzata.

Ma chi è il fidanzato e futuro marito? A spiegarlo è Savona News, testata d’informazione della città d’orgine dell’artista. Si tratterebbe del 42enne Francesco Muglia.

“Il futuro marito di Annalisa è di origine padovana. Muglia opera in un settore diverso da quello musicale e dell’intrattenimento, ed è molto noto per la sua professionalità al servizio di un colosso turistico che con la Liguria ha molto a che spartire”, si legge sul sito.

Al momento non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte della diretta interessata che, nella sua vita privata, come detto, ha sempre mantenuto grande privacy. In passato sappiamo che aveva avuto una lunga relazione con il produttore teatrale Niccolò Petitto. A parte qualche altro pettegolezzo, poi, nessun’altra informazione.

