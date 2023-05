Sorpresa per Angelina ad Amici in vista della finale del talent. Una lettera della madre con alcune delle ultime parole dette dal padre.

Manca poco alla finale di Amici e nel corso della settimana sono andate in scena tante sorprese per i ragazzi. Una di queste è stata quella per Angelina Mango che ha visto sul monitor led alcune immagini con delle parole della madre che, a sua volta, citava il compianto padre.

Angelina, sorpresa ad Amici con le ultime parole del padre

Angelina Mango

La sorpresa ad Angelina ad Amici è stata davvero molto intensa. Prima di tutto, chiamata per una “finta” prova in studio, ci sono stati tanti messaggi degli amici. Poi, come se non bastasse, ecco la madre con alcune parole molto importanti.

Dopo aver parlato dell’orgoglio che prova per la figlia, la signora ha citato alcune delle ultime parole che il compianto padre aveva dedicato proprio alla figlia.

“C’è da dire che papà 10 anni fa aveva già capito tutto […]. In quel comunicato stampa aveva detto così: ’12enne di carattere, forte di un giovane istinto. […] Ascoltando Angelina cantare in questa canzone, la musica è un firmamento che ti accoglie alla nascita. […]. Questo non è solo un giudizio di un padre…'”.

Come se non bastasse, anche il ricordo di un biglietto di auguri, ancora di papà Mango, in occasione di un compleanno della ragazza: “Grazie per aver scelto questa famiglia per la tua esperienza terrena in questa vita”.

La ragazza si è sciolta in lacrime fin dall’inizio e ha ringraziato tutti: “Grazie davvero. Mamma, voglio diventare come te. Meglio (ride ndr). Devo tutto a te perché se ho capito cosa voglio fare è per te. Per tutto quello che abbiamo passato in questi ultimi 10 anni e non solo”.

Di seguito anche il post Twitter con le parole della madre nella lettera con le citazioni su le frasi del compianto padre della giovane artista:

Una bellissima sorpresa e un messaggio pieno d'amore per Angelina da parte della sua mamma #Amici22 pic.twitter.com/7BI3bLdYeY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 12, 2023

Delle parole che puntano dritto al cuore di Angelina 🧡 #Amici22 pic.twitter.com/f9NPIX8yBt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 12, 2023

Riproduzione riservata © 2023 - DG