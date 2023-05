Aspre critiche social arrivate ad Andrea Damante dopo la pubblicazione di alcune foto e video. Ecco cosa è successo.

Pioggia di critiche sui social per Andrea Damante. Questa volta, però, non si tratta di storie d’amore, vere o presunte, ritorno di fiamma e botta e risposta con altri vip. Il ragazzo, ex volto di Uomini e Donne, è finito nel mirino di qualche utente per aver scalato una parete rocciosa apparentemente senza protezioni e, per non farsi mancare nulla, per aver condiviso il tutto su Instagram dando potenzialmente un brutto messaggio.

Andrea Damante nella bufera: cosa ha fatto

Andrea Damante

Nelle scorse ore Andrea Damante ha voluto rendere partecipi i suoi seguaci di una bella esperienza vissuta ad Ibiza. In dolce compagnia della sua Elisa Visari, l’ex volto di Uomini e Donne si è arrampicato fino al punto più alto di Ibiza scalando, appunto, una parete rocciosa. Un qualcosa di pericoloso, almeno per alcuni utenti social che, non appena il ragazzo ha condiviso foto e video del momento, non hanno mancato di far sentire la propria voce.

“Ma era necessario far vedere il video? Eri senza protezione”, ha scritto qualcuno. Altri si sono rivolti a lui in modo più duro: “Ok tutto ma rischiare per un like in più non ne vale davvero la pena, la vita è una teniamocela stretta”. “Ma perché questa stro**ata di scalata Andrea?! Da incosciente… Non ne vale la pena”.

Al momento non ci sono state repliche da parte del diretto interessato anche se, molto probabilmente, il percorso fatto dal ragazzo e dalla sua dolce metà non necessitava di protezioni e, magari, era anche sotto attenta osservazione di una guida.

Di seguito anche il post Instagram del ragazzo con annessi commenti:

