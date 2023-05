Siparietto social in casa Ferragnez con Fedez protagonista di un tentativo di “scippo” alla piccola Vittoria. La sua reazione…

Si ride in casa Ferragnez e non potrebbe essere altrimenti vista la simpaticissima reazione della piccola Vittoria. Papà Fedez ha cercato di “rubarle” il gelato da sotto il naso ma lei, prontamente, ha reagito dando vita ad un tenerissimo siparietto che ha generato grandi reazioni da parte dei tanti seguaci della famiglia.

Fedez, siparietto social con Vittoria: il video virale

Fedez

“Don’t touch my gelato”. Sono queste le parole scelte da Chiara Ferragni per raccontare un simpaticissimo momento vissuto in famiglia con Fedez protagonista insieme alla piccola Vittoria. Il rapper, infatti, ha fatto finta di voler portar via alla bimba il gelato.

Quello che non poteva immaginare, però, era la reazione della bambina. La piccola, quando mamma Chiara le ha fatto notare che il padre stava arrivando per il gelato, ha subito preso la vaschetta e ha provato a stringerla forte sporcandosi tutto il vestitino.

Curiosa anche la reazione di Leone, il primogenito dei Ferragnez: “No, è di Vitto”, ha detto quando il papà ha cercato di “scippare” il gustoso dolce.

In un attimo il filmato condiviso sui social è stato riempito di messaggi e commenti dei fan rimasti super divertiti dall’accaduto. A vedere le immagini, in effetti, chi non lo sarebbe…

Di seguito il post Instagram con il video pubblicato da Chiara Ferragni e le tantissime reazioni dei fan colpiti dalla bimba sempre più grande e bella e, soprattutto, “golosa”:

