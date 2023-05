Una scelta “forzata” per i figlio di Micol Olivieri che si è sfogata sui social spiegando il perché dei suoi occhi gonfi quasi in lacrime.

Per sua stessa ammissione può sembrare una cosa che fa ridere, ma in realtà il discorso è piuttosto serio. Ecco spiegata la reazione di Micol Olivieri, nota attrice diventata famosa con I Cesaroni, al taglio di capelli “forzato” da parte di suo figlio Samuel. La donna ha raccontato di non essere affatto contenta di questa situazione anche perché voluta, soprattutto, “dagli altri”.

Micol Olivieri e la scelta forzata del figlio

Micol Olivieri

Micol Olivieri, nelle sue ultime stories su Instagram ha mostrato di non essere affatto contenta per la decisione del suo piccolo Samuel di tagliarsi i capelli. In modo particolare l’attrice si è fatta vedere sul social praticamente in lacrime. Il motivo non è puramente estetico come lei stessa ha spiegato.

“Mi ha mandato il video Christian e sto piangendo”, ha detto la donna. Samu sta tagliando i capelli e io l’ho presa bene (con tono ironico)”, ha scritto nella didascalia della sua storia Instagram.

“Oggi nessuno dei miei due figli è andato a scuola perché Arya ha la gara. Si dovrebbe piangere per altre cose però mi fa troppo strano vedere Samu con i capelli corti. Mi dispiace perché hanno vinto gli altri. Hanno vinto tutti quelli che lo hanno tormentato con la storia: ‘Sei un maschio però hai i capelli lunghi. Sei bello ma sembri una femminuccia’. Quindi lui si è rotto i cog****i e ha deciso di tagliarsi i capelli. Vaffa****o, vincono sempre gli altri”.

Ad ogni modo il bimbo è sembrato contento di questa decisione e probabilmente anche mamma Micol si abituerà presto a vederlo così.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’attrice con entrambi i figli:

Riproduzione riservata © 2023 - DG