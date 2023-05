Alla festa di compleanno di Signorini sarebbero volate scintille tra le due ex concorrenti del GF Vip Elenoire Ferruzzi e Oriana Marzoli.

Stando ad alcune stories realizzate da Giacomo Urtis e Matteo Diamante durante la festa di compleanno di Alfonso Signorini (a cui hanno preso parte numerosi ex volti del GF Vip) sarebbe scoppiata una vera e propria lite tra Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi. Nelle stories incriminate si sente dire a Oriana: “Amore, tu mi leccavi il c*** fino all’altro giorno”, mentre Elenoire le avrebbe risposto: “Ma chi ti ha mai cag***a”, e ancora: “Oh bebe, non mi urlare perché io urlo più forte di te”.

Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi e Oriana: lite alla festa di Signorini

Stando ai rumor circolati in rete sarebbe esplosa una vera e propria lite tra Oriana Marzoli ed Elenoire Ferruzzi alla festa di compleanno di Signorini e le due avrebbero finito per dirsene di tutti i colori.

Stando alle indiscrezioni (riportate da Leggo) le due avrebbero avuto il battibecco quando Oriana avrebbe cercato di superare Elenoire nella fila successiva al taglio della torta, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più. Le due ex concorrenti del GF Vip romperanno il silenzio in merito alla questione? Sui social in tanti non vedono l’ora di conoscere i retroscena relativi alla vicenda.

