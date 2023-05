La star di Ti spedisco in convento ed ex fidanzata di Denis Dosio, Emy Buono, ha denunciato un episodio che l’ha vista protagonista.

Per festeggiare la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli Emy Buono (così come altri personaggi vip) ha deciso di mostrarsi semisvestita in pubblico e, nelle scorse ore, ha fatto sapere via social che un uomo le avrebbe baciato il lato B, provocandole un forte disagio.

“Sono stata abbastanza triste in questi giorni date tutte le critiche che ho ricevuto. Mi sono sentita st*prata. È vero che mi sono denudata ma non volevo dare il mio corpo in pasto alle persone. Mi è sembrato un po’ eccessivo che le persone mi hanno baciato e toccato il cu*o”, ha affermato via social, e ancora: “Una donna che si denuda non consegna il pass ad un uomo per farsi st*prare”.

Emy Buono: lo sfogo via social

L’ex fidanzata di Denis Dosio, Emy Buono, ha deciso di festeggiare la vittoria del Napoli scendendo in strada con vestiti molto succinti o addirittura inesistenti (portava una t-shirt tagliata sul seno, adesivi sui capezzoli, cintura di strass e un paio di slip).

In queste ore lei stessa ha denunciato l’episodio di cui è stata vittima sui social e intanto in moltissimi si sono scagliati contro di lei, affermando che – per evitare di suscitare simili comportamenti – avrebbe dovuto evitare di andare in giro vestita così. “Mi sa che in verità siamo arretrati in Italia”, ha scritto lei replicando ai commenti critici nei suoi confronti.

