Romana di nascita ma Milanese di adozione, Giulia De Lellis ha espresso in queste ore la sua crescente preoccupazione verso i casi di cronaca accaduti a Milano negli ultimi tempi e che, oltre a lei, avrebbero fatto preoccupare molti altri personaggi vip.

“Emergenza violenze a Milano!”, ha dichiarato Giulia De Lellis riportando sui social le principali notizie relative a Milano, e ancora: “Ogni mattina mi sveglio e almeno una donna è stata violentata o hanno provato a farle del male”.

Giulia De Lellis preoccupata per le violenze a Milano

Come altre influencer anche Giulia De Lellis ha espresso la sua preoccupazione per Milano e per il sempre maggior numero di casi di violenza avvenuti nella città. Come lei anche Chiara Ferragni si è espressa più volte in merito all’accaduto e sui social ha affermato di non sentirsi più al sicuro all’interno di Milano.

“Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci a Milano”, aveva detto la moglie di Fedez nelle sue stories. Al termine del suo sfogo Giulia De Lellis ha invitato chi di dovere a vigilare e a far sì che certe situazioni non capitino più. Al suo appello seguiranno ulteriori sviluppi?

