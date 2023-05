Tina Cipollari è stata protagonista di un’accesa lite con Elio Servo a Uomini e Donne e il cavaliere è stato accusato di body shaming.

A Uomini e Donne sono volati stracci tra Tina Cipollari e il cavaliere Elio Servo. L’opinionista, sapendo delle intolleranze alimentari del cavaliere, si è mostrata mentre mangiava pane, burro e ricotta e lui per tutta risposta l’ha provocata affermando: “Mangia il burro, così diventi ancora più grassa”. Le sue parole hanno scatenato un vero e proprio putiferio in rete, dove in tanti lo hanno accusato di aver fatto del body shaming contro l’opinionista vamp.

Tina Cipollari: la lite con Elio Servo

Nel dating show di Maria De Filippi sono volate parole grosse e minacce di querela tra Elio Servo e l’opinionista Tina Cipollari. Il popolo del web ha preso per lo più le difese dell’opinionista vamp, e tra i commenti a quanto accaduto si legge: “Più che un cavaliere, un gran cafone”, e ancora: “È body shaming, vergogna”.

Maria De Filippi è riuscita a placare gli animi tra i due prima che la lite degenerasse. Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla questione e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

