Luca Salatino ha replicato alle parole dell’ex fidanzata Soraia Ceruti in merito ai motivi che li avrebbero condotti a dirsi addio.

Luca Salatino si è lasciato intervistare da Uomini e Donne Magazine in merito alle motivazioni che avrebbero condotto lui e Soraia Ceruti a dirsi addio. La modella nei giorni scorsi ha affermato che, a suo avviso, la popolarità ottenuta con il GF Vip avesse “cambiato” Salatino e che lui avesse iniziato a manifestare gelosia e altri atteggiamenti che avrebbero finito per finirla.

L’ex gieffino ha replicato alle sue parole affermando: “È molto semplice: secondo me Soraia non mi amava più da almeno due mesi. (…) Quando sono uscito dalla casa lei mi è sembrata quasi infastidita e col tempo si è creata una situazione tesa tra noi, che mi ha fatto stare male: mi diceva che era nervosa per questioni legate alla casa di Como, quella che sarebbe dovuta diventare la nostra casa (si commuove ndr.), ma io vedevo che non c’erano più le attenzioni di prima”.

Luca Salatino

Luca Salatino replica a Soraia: i motivi dell’addio

Luca Salatino ha replicato contro l’ormai ex fidanzata Soraia Ceruti e ha affermato che, durante la loro breve convivenza a Como, sarebbe stata lei a ignorarlo e a non dargli il minimo supporto (nonostante avesse fatto di tutto pur di stare lì insieme a lei).

“Tra noi due, malgrado quello che Soraia ha detto nell’intervista, sono stato io a essermi annullato, e penso di aver dimostrato i miei sentimenti con un gesto che non è mai stato riconosciuto fino in fondo: trasferendomi mi sono ritrovato in una città nuova, con persone nuove e con la famiglia distante. Lei era il mio unico punto di riferimento, eppure non mi ha dato il conforto e la vicinanza che mi servivano e che una persona che ama dovrebbe offrire naturalmente”, ha affermato l’ex volto del GF Vip.

Soraia, nella sua ultima intervista, ha affermato che Luca l’avesse anche bloccata sui social e che questo l’avesse ulteriormente ferita. I due riusciranno a chiarirsi in merito alla questione? Sui social in tanti, tra i loro fan, hanno manifestato il loro dispiacere per la fine della loro storia d’amore.

Riproduzione riservata © 2023 - DG