Soraia Ceruti ha rotto il silenzio in merito alla sua storia con Luca Salatino, naufragata in un nulla di fatto.

La storia d’amore tra Soraia Ceruti e Luca Salatino è durata meno di un batter di ciglia quando i due (terminata l’esperienza di lui al GF Vip) hanno potuto finalmente rivedersi e provare a vivere insieme. Soraia ha confessato che a suo avviso Luca sarebbe cambiato e che alcuni dei suoi comportamenti (come la sua inaspettata gelosia nei suoi confronti) avrebbero finito per farla sentire isolata e frustrata rispetto al resto del mondo. In seguito alla rottura, Luca l’avrebbe bloccata sui social e lei sarebbe fortemente delusa dal suo atteggiamento.

Soraia Ceruti: la confessione su Luca Salatino

Al GF Vip Luca Salatino aveva manifestato più volte la sua nostalgia verso la fidanzata Soraia ma, una volta andato a vivere insieme a lei, avrebbe manifestato alcuni comportamenti che avrebbero indotto la giovane modella a prendere le distanze da lui.

“Lo vedevo spesso assente, forse quei quattro mesi chiuso in una casa hanno fatto emergere delle debolezze. Io mi sono sentita molto sola in tanti contesti di vita vera. L’ho portato a Como, gli ho fatto conoscere i miei amici. Penso di avergli dato tutto quello che potevo dare a una persona che si trasferisce”, ha ammesso via social, e ancora: “Per colpa di certi comportamenti mi sono isolata dagli amici, ero molto giù di morale, non sono uscita di casa”. Ad annunciare la fine della loro relazione era stato lo stesso Luca che, al momento, non ha replicato alle parole della sua ex fidanzata.

Riproduzione riservata © 2023 - DG