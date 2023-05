Gwyneth Paltrow ha fatto una confessione inedita e piccante su due dei suoi ex più famosi, Ben Affleck e Brad Pitt.

Ospite al podcast Call Her Daddy, Gwyneth Paltrow ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e si è lasciata andare anche a qualche confessione piccante sulla sua vita sotto le lenzuola. In passato l’attrice ha vissuto un’importante storia d’amore con Brad Pitt ed è stata poi legata al collega attore Ben Affleck. Sulla sua vita sotto le lenzuola con i due ha detto:

“Con Brad c’era questa enorme chimica, era l’amore della mia vita, quella era la sensazione. Quanto a Ben era, diciamo, tecnicamente eccellente. Oh Dio, non posso credere che mia figlia possa stare ascoltando queste parole”.

Gwyneth Paltrow: la confessione piccante

Oggi l’attrice è sposata con il conduttore Brad Falchuk, con cui ha trovato la serenità dopo la separazione da Chris Martin, padre dei suoi due figli. L’attrice ha confessato che lei e suo marito vivrebbero in case separate e ha detto che questo li aiuterebbe a tenere viva la passione tra loro. Sarà vero?

