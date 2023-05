Marisa Laurito aveva annunciato che, in caso di vittoria del Napoli, si sarebbe mostrata avvolta solamente dalla bandiera della sua squadra del cuore.

La vittoria dello scudetto da parte del Napoli è stata accolta con enorme giubilo da parte dei fan di tutto il mondo e in tanti sono in attesa di sapere se Marisa Laurito manterrà la parola data. L’attrice e volto tv aveva svelato alcuni mesi fa che, in caso di vittoria del Napoli, si sarebbe mostrata pubblicamente senza veli e con solamente la bandiera della squadra.

“Non mi posso spogliare perché l’epoca è passata. I capelli li ho già tinti di blu. Quindi posso andare in giro per un mese avvolta in una bandiera del Napoli. Sotto sarò n*da, lo posso promettere”, aveva dichiarato a Un Giorno da Pecora.

Marisa Laurito

Scudetto del Napoli: la promessa di Marisa Laurito

Il trionfo del Napoli è stato accolto con gioia e giubilo da tutti i tifosi della squadra e tra questi non poter mancare Marisa Laurito, che aveva promesso di sfoggiare una bandiera del Napoli (e sotto niente) in caso di trionfo. A RaiNews24 l’attrice ha anche detto:

“Uno scudetto è una grande vittoria, vincerlo per la città è molto importante. Avevo detto che se fossimo arrivati primi mi sarei vestita con la bandiera del Napoli. Quindi ho fatto fare un vestito per l’occasione da indossare altre volte ancora”. L’attrice si mostrerà finalmente con l’atteso look realizzato in onore della sua squadra del cuore? I fan sono impazienti di saperne di più.

